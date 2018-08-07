تشارك مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» في مؤتمر المجلس الأوروبي لذوي القدرات الفائقة في دورته السادسة عشرة، والمقام في مدينة دبلن بإيرلندا، خلال الفترة من 26 إلى 29 ذو القعدة الجاري، وذلك بهدف تعزيز الوجود دوليا وإبراز دور المملكة في رعاية الموهوبين.وتقدم مؤسسة «موهبة» في المؤتمر الذي يشارك فيه ما يزيد على 200 دولة من مختلف دول العالم، ورقتي عمل في اليوم الثاني، الأولى بعنوان: (تجربة المملكة العربية السعودية في رعاية الموهوبين: موهبة قصة نجاح). تقدمها الدكتورة آمال الهزاع، مساعد الأمين العام لمؤسسة «موهبة». والورقة الثانية بعنوان: (موهبة كمنظومة معرفية فاعلة) يقدمها الدكتور سعد حاج بكري، المستشار في «موهبة». إضافة إلى رعاية المؤسسة لحفل الافتتاح، وتقديم عرض تعريفي عن المؤسسة ومبادراتها والخدمات التي تقدمها. وتحرص «موهبة» من خلال مشاركتها على تعزيز العلاقات بالجهات الدولية المتخصصة في مجال الموهبة والإبداع والابتكار.