سجلت وزارة الصحة أمس (الإثنين) إصابة أربعيني من الدمام بفايروس كورونا صنفت عدواه بحالة أولية مخالطة للإبل، وبينت عبر موقع مركز القيادة والتحكم أن وضع المريض مستقر. وفي السياق، أوضح استشاري الباطنية الدكتور عبدالله إبراهيم لـ«عكاظ» أن كورونا من الأمراض التي استوطنت نتيجة وجود العامل الوسيط وهو الإبل الحامل للفايروس في الجهاز التنفسي، إذ ينتقل الفايروس مباشرة من الإبل عبر المخالطة للأشخاص الذين يمتنعون عن تطبيق الاشتراطات الصحية، ومنها ارتداء الكمامة والقفازات اليدوية والنظافة الشخصية.وشدد إبراهيم على أهمية استمرار التوعية بكورونا خصوصا في الأماكن العامة مثل الأسواق والمدارس والمطارات والحدائق وحظائر الإبل على مدار العام باعتبار أن الفايروس نشط في كل الشهور.