تعقد منظمة التعاون الإسلامي على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، غدا (الأربعاء)، اجتماعاً لبحث اعتداء ميليشيات الحوثي على ناقلتي نفط سعوديتين واستهداف حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. ومن المقرر أن يخاطب الاجتماع، الذي يأتي بناء على طلب المملكة العربية السعودية، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إضافة إلى كلمة رئيس وفد المملكة العربية السعودية، فيما سيشهد الاجتماع مداخلات المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة. ويتم في نهاية الاجتماع إصدار البيان الختامي الذي سيرفع لاجتماع مجلس وزراء الخارجية القادم المقرر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة.