بحث وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف، مع كبير المستشارين العسكريين لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية الفريق جون لوريمير، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.جاء ذلك لدى استقباله في مكتبه بالوزارة أمس (الإثنين) الفريق جون لوريمير، والوفد المرافق له.حضر اللقاء رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض ووكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري، ورئيس هيئة التعليم والتدريب اللواء الركن تركي بن عبدالله، واللواء متقاعد عيسى بن إبراهيم الرشيد.