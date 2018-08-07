استعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، مع رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالجبار، استعدادات المؤسسة لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وخطة البريد التشغيلية وحزمة الخدمات والمنتجات التي ستقدم للحجاج خلال موسم حج العام الحالي، وكذلك الإجراءات التي اتخذت لتيسير استفادة الحجاج منها.وفي ختام اللقاء، تسلم أمير منطقة مكة المكرمة هدية تذكارية عبارة عن لوحة تحمل طابع حج 1439.