وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مقره بالرياض أمس (الإثنين) برنامجين تنفيذيين مع مؤسسة طيبة للتنمية لتقديم الخدمات الصحية والغذائية والمياه والإصحاح البيئي لنازحي محافظة الحديدة، وقعهما مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج بالمركز المهندس أحمد بن علي البيز.وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم أنه سيجري بموجب هذين البرنامجين تقديم الرعاية الطبية والغذائية من خلال العيادات الطبية الغذائية المتنقلة، إضافة إلى تأمين المياه الصالحة للشرب والاستخدام اليومي من خلال برنامج المياه والإصحاح البيئي لنازحي محافظة الحديدة وفق المعايير الدولية بتكلفة تبلغ أكثر من 737 مليون دولار.من جهة ثانية، قام كبير الموظفين الجمهوريين المختصين بشؤون الشرق الأوسط في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي ارك ترايجر، بزيارة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض، التقى خلالها مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومسؤولي المركز.واطّلع الضيف على ما يقدمه المركز من أعمال إغاثية وإنسانية للمنكوبين في 42 دولة دون تمييز، حيث بلغت المشاريع حتى الآن 450 مشروعاً متنوعاً حظي اليمن منها بـ274 مشروعاً في مجالات عدة، إضافة إلى المشاريع النوعية كإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم ميليشيات الحوثي، ومركز الأطراف الصناعية، وكذلك برنامج «مسام» لنزع الألغام.كما ناقش اللقاء عدداً من الموضوعات التي تهتم بالشأنين الإغاثي والإنساني.من جانب آخر، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع الوجبات الغذائية الجافة للحجاج اليمنيين، الذين توافدوا على منفذ الوديعة، فيما وزع 1500 كرتون من التمور في مناطق المعمورة والمحزام الشرقي في محافظة الجوف، استفاد منها 9000 فرد، من إجمالي المخصص للمحافظة والبالغ 3000 طن.وانطلقت أمس أولى الدورات المهنية لبرنامج «مهارتي بيدي» لأسر الأيتام بمحافظات عدن وشبوه وحضرموت اليمنية والممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.