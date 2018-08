أعلن فريق بحث دولي أنه طور دواء جديدا يمكن أن يعالج سرطان الكبد على نحو أكثر فاعلية من العلاجات الحالية. وطور الدواء باحثون في معهد سنغافورة للسرطان وجامعة سنغافورة الوطنية، بالتعاون مع مستشفى بريغهام للنساء، وكلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، ونشروا نتائج أبحاثهم في العدد الأخير من دورية Proceedings of the National Academy of Sciences العلمية، وأوضحوا -بحسب «العربية»- أنهم درسوا بروتينا يسمى «SALL4»، وهو بروتين متعلق بنمو الورم على نطاق واسع، باعتباره علامة تشخيصية وهدفاً لأدوية سرطان الكبد وسرطانات أخرى، مثل سرطان الرئة وسرطان الدم.واكتشف الفريق أن هذا البروتين يعمل مع بروتين آخر يسمى «NuRD» لتشكيل تحالف قوي يؤدي إلى تطور وانتشار الإصابة بالسرطانات، ومنها سرطان الكبد.كذلك أشار إلى أن الدواء الجديد، الذي لا يزال في طور التجارب، يعمل على استهداف هذين البروتينين ومنعهما من الاتحاد، وبالتالي موت الخلايا السرطانية، وخفض انتشار الأورام.