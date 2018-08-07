توفي إمام مسجد في إحدى قرى مدينة مراكش المغربية فزعاً، متأثراً بسكتة قلبية نتيجة تعرضه لصدمة مرعبة فور استيقاظ رجل ميت داخل مغسلة موتى بينما كان يقوم بتكفينه، وبحسب صحف محلية سقط رجل خلال صلاة الجمعة في أحد الجوامع مغشيا عليه وتم نقله إلى المستشفى، وأفاد الطبيب بعد فحصه بأنه فارق الحياة وتم إصدار شهادة وفاة بذلك بعد معاينة عدة أطباء، وفيما جهز ذووه قبره في انتظار وصول جنازته لدفنه استيقظ قبل إخراجه للصلاة عليه مما أدى إلى فزع الحاضرين وإصابة الإمام بسكتة قلبية، ليحل إمام المسجد في مكانه ويدفن في ذات القبر عصر اليوم التالي ويقام العزاء في السرداق الذي أعد للرجل الذي عاد للحياة.