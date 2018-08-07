بينما تستعد «أبل» لإطلاق جيلها الجديد من هواتف «آيفون» في سبتمبر القادم، تلقت الشركة الأمريكية العملاقة ضربة قد تؤدي إلى تأجيل هذه الخطوة.فقد ضرب فايروس شركة «تايوان سيميكوندكتور»، التي تصنع هواتف «آيفون» نيابة عن «أبل»، مما أثر على إنتاجيتها وأدى الفايروس، الذي انتشر عبر برنامج جديد إلى أجهزة «تايوان سيميكوندكتور»، إلى تعطيل إنتاج الشركة لأيام، كما أدى إلى هبوط نسبته 3% في عائدات الربع الثالث بالنسبة لها.ومن المنتظر أن تطلق «أبل» 3 هواتف جديدة في سبتمبر المقبل، منها نسخة معدلة من «آيفون X» وآخر بشاشة أكبر هو «آيفون X بلس»، لكن يوم الإصدار لم يحدد بعد، وحسب بعض التسريبات، ستطرح «أبل» بعض التعديلات الثورية في الجيل الجديد، منها إنتاج هاتف يحمل خطين.