حذر أطباء وباحثون من الآثار السلبية لمكيفات الهواء على مرضى القلب والسكري، وقالوا -بحسب «سبوتنك»- إن اختلاف درجة الحرارة يؤثر بشكل سلبي على جسم الإنسان، الأمر الذي يسبب تشنجا معويا، بالإضافة إلى نزلات برد مرتبطة بانخفاض الحرارة، كما يؤدي التشنج لتفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب ما تحدث به طبيب الأمراض الحيوية في أكاديمية العلوم الروسية فيتالي فورونتسوف والأكاديمي فيكتور مالييف، اللذان تناولا المخاطر التي يمكن أن يتسبب بها المكيف للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة ومرض السكري. ويوصي الخبراء بالتعرض للبرودة تدريجيا، إذ يجب أن يكون هناك انتقال سلس ما بين درجات الحرارة.بدوره، أضاف مالييف أنه لا يجب وضع مكيفات الهواء بدرجات حرارة منخفضة للغاية، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على من يعاني من هذه الأمراض وبشكل سريع.