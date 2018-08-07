أعلن بنك «جيه بي مورغان تشيس» الأمريكي، والمعروف اختصاراً باسم «تشيس بنك»، أن كافة ماكينات الصرف الآلي التابعة له في الولايات المتحدة، التي يبلغ عددها نحو 16 ألف ماكينة، باتت تعمل من دون بطاقات، بحسب ما نشرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية أمس.وأفادت «فوكس نيوز» أن التقنية الجديدة التي تعمل بها ماكينات الصرف الآلي التابعة لـ«تشيس بنك»، وتسمى تقنية «التواصل قريب المدى»، تتيح لعملائه سحب مبالغ نقدية من أرصدتهم باستخدام محافظهم الرقمية ومن دون الحاجة إلى إدخال بطاقة أو كلمة مرور سرية للتحقق من هوياتهم، وإنما كل ما يتعين عليهم فعله هو النقر على هواتفهم الذكية أمام ماكينة الصرف الآلي، ثم سحب المبالغ التي يحتاجونها بكل سهولة ويسر.