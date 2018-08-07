عدد خبراء التغذية 3 طرق لتنقية المياه في المنزل وجعلها صالحة للشرب. وفق موقع vperedi الروسي. أولاها بتجميد المياه، وذلك بوضعها في وعاء مع ترك مسافة سنتيمتر من مساحة الوعاء، ثم وضعه في الثلاجة لساعات عدة، حتى يتجمد نصف الماء، وبعد ذلك يتم إخراج الوعاء من الثلاجة، وبكسر طبقة الجليد التي تشكلت في الأعلى يصبح الماء تحته صالحا للشرب وإعداد الطعام. أما الطريقة الثانية فتتمثل في غلي الماء، وذلك بصبه في وعاء زجاجي والاحتفاظ به مفتوحا يوما كاملا، ما يتيح التخلص من الكلور والأمونيا والمواد الغازية الأخرى والشوائب خلال هذا الوقت، ثم غلي الماء، ما يفقده كل المواد الضارة. وبذلك سيصبح الماء صالحا لإعداد الطعام، ولجعله صالحا للشرب يجب إضافة 0.5 من حمض الأسكوربيك لكل 5 لترات من الماء مع تحريكها وتركها لمدة ساعة، ومن ثم تناولها. وتتمثل الطريقة الثالثة في استخدام الفلتر الأصلي ذي الجودة العالمية.