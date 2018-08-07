أشارت تقارير متخصصة برصد إيرادات الدول في الألعاب الإلكترونية، إلى ارتفاع إيرادات سوق الألعاب في المملكة بنسبة تقدر بـ15%، حيث ارتفع إيراد القطاع من 647 مليون دولار خلال العام الماضي إلى 756 مليون دولار حتى منتصف النصف الأول من العام الحالي. وبارتفاع إيراد الألعاب في سوق المملكة فإن ذلك يجعلها ضمن قائمة الدول العشرين الأعلى عالمياً على مستوى الإيرادات في هذا القطاع الحيوي الذي يبلغ حجم سوقه العالمية أكثر من 90 مليار دولار سنوياً، خصوصا بعد دخول منصات الألعاب على الهواتف المتحركة.وأشارت دراسة أجرتها «نيوزو غيمنغ» للعام 2018 إلى أن 46% من أفراد منطقة الشرق الأوسط يلجأون إلى ممارسة الألعاب على منصات الهواتف الذكية المتحركة، في حين أن 88% من جيل الألفية (الذين ولدوا بعد عام 1981) في السعودية مهتمون بممارسة الألعاب الإلكترونية، وبمقابل ذلك يبلغ معدل استخدام هذا الجيل للهواتف الذكية على مستوى دول الخليج أكثر من 90%.