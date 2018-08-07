عبر الفنان راشد الماجد عن سعادته بالأحداث الكبيرة التي تشهدها المملكة على مستوى التقنية والعلوم والمعارف؛ إذ غرد عبر حسابه الشخصي على تويتر بتهنئة على الإنجاز الذي تحقق للمملكة في هاكاثون الحج وتحقيقه رقما قياسيا في أعداد المشاركين من المبرمجين والمطورين في المسابقة وتجاوزهم 2900 في وقت واحد، وكتب «أبارك لمملكتنا الغالية نجاح هاكاثون الحج، ودخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لخدمة فريضة وشعيرة مقدسة».وأضاف: «دائماً السعودية في القمة تتطلع نحو المستقبل بعقول شبابها، بقيادة خادم الحرمين وولي العهد حفظهما الله».وختم مهنئاً رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني قائلاً: «أبارك لمعالي الأستاذ سعود القحطاني هذا التفوق غير المستغرب منه، مبروك لنا جميعاً».وكان هاكاثون الحج قد اختتم فعالياته الجمعة الماضية، بعد 3 أيام من المنافسة التي توجت 3 فرق بجوائزه، في مقدمتها الفريق السعودي «سما»، الذي فاز بجائزة المركز الأول.