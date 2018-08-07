كشف عالم النيازك في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بيل كوك، أن منتصف شهر أغسطس الجاري سيشهد ظاهرة خلابة، تعرف باسم «زخة شهب» أو «الانهمار النيزيكي»، ونقل موقع «سبايس» عن كوك قوله إن المشاهدين سيكونون على موعد خلال ليالي 11-12 و12-13 من الشهر الجاري مع الظاهرة التي تعرف باسم Meteor shower.وأوضح المصدر لـ«سكاي نيوز» أن السماء خلال المواعيد المذكورة سلفا سيلاحظ فيها مرور عدد من الشهب المنطلقة من نقطة واحدة، مضيفا أن عددها قد يتراوح بين 60 و70 شهابا في الساعة.وقال كوك لموقع «سبايس» إن الظاهرة ستتزامن هذا العام مع ظهور القمر الجديد (سيكون هلالا)، مضيفا أن هذا يعني أن المشاهدين سيحظون بأفضل «زخة شهب» لعام 2018.وسيكون بمقدور «المراقبين» كذلك رؤية المريخ (مرئيا) وفينوس وكوكب المشتري، خلال الساعات الأولى من يومي 12 و13 أغسطس.والانهمار النيزكي حدث فلكي تلاحظ فيه الشهب المنطلقة من نقطة واحدة في السماء ليلا.