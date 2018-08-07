استهل حامل اللقب المنتخب السعودي لكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة مشواره في كأس العالم بفوز على منتخب روسيا بنتيجة (5-1)، أمس على أرض ملعب سلوفا سفالن. وسجلت الأهداف عن طريق أحمد بوهلال (هاتريك) وعبدالله الدوسري وعبدالله آدم.ولعب مدرب المنتخب السعودي الدكتور عبدالعزيز الخالد بطريقة (4-4-2)، بكل من علي عاقلي في حراسة المرمى، وفي الدفاع يحيى مجرشي وليد صالح وبداح الدوسري ويوسف الرشيدي، والوسط ماجد محمد ووليد شراحيلي وفؤاد كعبي وعبدالله الدوسري، وفي الهجوم عبدالله آدم وأحمد بوهلال، ليعلن المنتخب تحقيقه أول 3 نقاط في مشوار المحافظة على اللقب العالمي.الخالد: باغتنا الروسمن جهته، عبر مدرب المنتخب السعودي الدكتور عبدالعزيز الخالد عن رضاه التام عن أداء المنتخب والفوز بنتيجة كبيرة على منتخب روسيا، وقال: «الحمدلله على تحقيق الفوز المهم في بداية البطولة، قدمنا مستوى مميزا في المباراة، واستطعنا مباغتة المنتخب الروسي منذ بداية المباراة من أجل تسييرها بالطريقة الفنية التي نريدها كجهاز فني، ولله الحمد توفق اللاعبون في المباراة وحققنا 3 نقاط مهمة».القضيب: فوزنا مستحقمن جانبه، بين رئيس البعثة المدير التنفيذي باللجنة الباراليمبية السعودية رافد القضيب أن الفوز على منتخب روسيا كان مستحقا مستوى ونتيجة. وقال: «حقق الجهاز الفني واللاعبون المطلوب منهم في حملة الدفاع عن لقبهم كأبطال للعالم، ونبارك لهم هذا الفوز».وبين أن البطولة تحتاج إلى عمل جاد، والمطلوب منهم الكثير من أجل العودة للوطن بكأس العالم والمحافظة على اللقب للمرة الـ3 على التوالي.وأضاف: «نشكر السفارة السعودية في مملكة السويد، ممثلة في أنس النويصر وأعضاء السفارة، على حضورهم ودعمهم للمنتخب، وكذلك نقدم هذا الفوز هدية لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس اللجنة الباراليمبية السعودية أحمد المقيرن، وللجماهير السعودية.بوهلال: كسبنا الأهموأعرب مهاجم المنتخب السعودي لكرة القدم أحمد بوهلال عن سعادته بهذا الفوز العريض على منتخب روسيا، وقال: «حققنا نتيجة كبيرة من أجل المنافسة على صدارة المجموعة»، مبينا أن لاعبي المنتخب طبقوا تكتيك المدرب «حققنا الفوز بكل جدارة، وأشكر زملائي اللاعبين الذين ساعدوني بالظهور بشكل مميز والتسجيل، ونقدم هذا الفوز هدية للجماهير السعودية الغالية».النويصر: سندعم المنتخبوبارك القائم بالأعمال بالسفارة السعودية في مملكة السويد أنس النويصر فوز المنتخب السعودي الكبير على روسيا، وقال: «هذا الفوز تحقق بفضل اهتمام حكومتنا الرشيدة بهذه الفئة الغالية على قلوبنا، وكذلك الدور الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبون من أجل تحقيق هذا الفوز المستحق». وأضاف: «حرصنا على الحضور لمتابعة ومساندة المنتخب السعودي في هذا المحفل العالمي كأقل واجب نقدمه للمسؤولين في اللجنة الباراليمبية السعودية».