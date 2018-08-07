علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن قائد الأهلي نجم المنتخب السعودي تيسير الجاسم سيرتدي قميص نادي الوحدة في الموسم الرياضي الجديد، الذي ينطلق في الـ30 من أغسطس الجاري، بعد أن وصلت المفاوضات بين الطرفين لمرحلة متقدمة، وينتظر أن تعلن الصفقة بعد الاتفاق على بنود العقد كافة.يذكر أن المخضرم تيسير الجاسم أصبح لاعبا حرا منذ شهر يوليو الماضي، ويمكنه التوقيع لأي ناد في صفقة انتقال حر، بعد أن استغنى ناديه الأهلي عن خدماته بنهاية الموسم الرياضي الماضي، وكان يفاضل بين عرضين أحدهما خليجي والآخر أوروبي، قبل دخول نادي الوحدة على خط المفاوضات.ميدانيا، عدل الجهازان الفني والإداري خطة الإعداد للموسم الرياضي الجديد؛ إذ تم إلغاء الوديتين اللتين كانتا مقررا خوضهما أمام نادي بورصا سبور، ومنتخب الإمارات، وإدخال 3 وديات بدلا منها في معسكر النمسا الحالي، ستكون أمام منتخب الكويت الأوليمبي، ونادي الوحدة الإماراتي، ونادي سيفلد النمساوي، على أن يخوض الفريق مباراة ودية بعد عودة البعثة إلى جدة على ملعب نادي الجوهرة أمام أحد الفرق المحلية.