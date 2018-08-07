بدأ لاعب المنتخب السعودي للجودو سليمان بن فهد حماد معسكره الخارجي في مدينة طشقند بأوزباكستان، الذي يمثل المرحلة الأخيرة من برنامجه الإعدادي للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية «جاكرتا 2018» التي ستنطلق منتصف الشهر الجاري.وكان اللاعب سليمان حماد، الذي سيمثل المملكة في لعبة الجودو خلال دورة الألعاب الآسيوية، قد بدأ تحضيراته مبكرا وفق برنامج مكثف تضمن معسكرات داخلية عدة في مدينة الرياض، إلى جانب مشاركته في أكثر من 12 بطولة دولية خلال العامين الماضيين، أبرزها بطولة أوروبا المفتوحة في دولة التشيك، بطولة جراند سلام في العاصمة اليابانية طوكيو، بطولة العالم للدرجة الأولى في بودابيست، إلى جانب بطولة العالم للشرطة في مدينة أبوظبي الإماراتية، بطولة آسيا المفتوحة في الصين، وكذلك دورة ألعاب التضامن الإسلامي الـ4 التي احتضنتها مدينة باكو الأذربيجانية، إضافة إلى بطولة آسيا للدرجة الأولى في هونغ كونغ الكورية.وحقق سليمان، من خلال مشاركاته، المركز الـ3 في بطولة العالم للشرطة في أبوظبي، والمركز الـ5 في بطولة آسيا المفتوحة التي أقيمت في الصين، والمركز الـ7 في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، كما مثل منتخب المملكة في دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية في ريو دي جانيرو بالبرازيل في أغسطس عام 2016.