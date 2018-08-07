11 فريقا من دوري المحترفين السعودي ما زالت تبحث عن لاعبين أجانب مميزين لدعم صفوفها في الموسم الرياضي الجديد؛ إذ أكملت أندية التعاون والفيحاء والاتحاد والشباب وأحد، تعاقداتها مع اللاعبين الـ8 استعدادا للدخول في منافسات الموسم الرياضي الجديد 2018-2019، الذي ينطلق في 30 أغسطس الجاري، فيما لا تزال بقية الأندية تبحث عن لاعبين مميزين لدعم صفوفها قبل انطلاقة الموسم الرياضي؛ إذ أتم نادي الاتحاد التعاقد مع الثلاثي البرازيلي كارليتو، وجوناس، وفالديفيا، والأسترالي ماثيو جورمان، والمغربي كريم الأحمدي، والصربي الكسندر بيزيتش، لينضموا إلى التونسي أحمد عكايشي، والتشيلي فيلانويفا. كما أن نادي التعاون أكمل قائمة الأجانب التي ضمت الثلاثي البرازيلي ساندرو، وكاسيو، وجوناثان، و‏السوري جهاد الحسين، والبرتغالي ماتشادو، والبوروندي سيدريك، اميسي وهيلدون راموس من الرأس الأخضر، والكاميروني لينادر تاوامبا.وفي الشباب، انضم الرومانيان فاليريا جاما، وبوديسكو، والرباعي البرازيلي ايلر سيلفا، وصوماليا، ولويز انطونيو، وآرثر كايكي، إلى التونسي فاروق بن مصطفى، والجزائري جمال بلعمري. واكتمل صف اللاعبين الأجانب في نادي الفيحاء بوجود التشيلي روني، فرنانديز، واليوناني الكساندروس، والكوستاريكي جون رويز، والكولومبيين دانيلو اسبريا، وكريستيان بونيا، والبرازيلي مارينالدو أوليفيرا، والأرجنتيني جوناثان غوميز، وادملسون جيجي من الرأس الأخضر.وأنهى نادي أحد ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب بوجود البرازيليين داليسون سوزا، وبرونو سانتانا، والتونسي زهير لعروبي، و‏البوسني أنيس سابوفيتش، والكاميروني ‏ادلوف تيكو، والغاني كارلوس أوهين، و‏السوري تامر حاج، و‏الألماني ميركيان ايديان.