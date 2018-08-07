نقل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمس، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لأبناء وذوي الشهيدين الرقيب عادل بن علي النجمي من منسوبي القوات البرية، وعلي بن هباش محمد هباش أحد منسوبي إدارة المجاهدين بجازان، اللذين استشهدا دفاعاً عن الوطن في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي بمنطقة جازان. وعبّر الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعياً الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.من جانبهم، عبر أبناء وذوو الشهيدين عن شكرهم للقيادة ولأمير منطقة جازان ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم باستشهادهما في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.