ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية إلى 98 شخصا فيما أصيب ما لا يقل عن 209 آخرين، بحسب ما ذكر مسؤولون بالوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث. وسقط معظم القتلى في الجانب الشمالي من لومبوك قرب مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة أمس الأول.وتوقع المتحدث باسم الوكالة سوتوبو بورو نوجروهو ارتفاع عدد القتلى بشكل أكبر مع توافر مزيد من البيانات، وأكدت الوكالة أنه جرى إجلاء الآلاف من مبان إلى أماكن إيواء في الهواء الطلق.وقبل أسبوع أدى زلزال في ذات الجزيرة التي يرتادها المصطافون والسائحون إلى مقتل 17 شخصاً.ودعا رئيس وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء دويكوريتا كارناواتي السكان إلى أن يتوجهوا إلى المناطق المرتفعة والمحافظة على الهدوء وعدم الهلع. وتقع إندونيسيا على «حزام النار» في المحيط الهادي الناشط بركانياً وزلزالياً.وفي 2004 أسفر تسونامي، الذي نتج من زلزال تحت البحر بقوة 9.3 درجة قبالة سومطرة في غرب إندونيسيا، عن 220 ألف قتيل في البلدان المطلة على المحيط الهندي، بينهم 168 ألفاً في إندونيسيا.