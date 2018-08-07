قضت المحكمة الجنائية العراقية المختصة بقضايا الإرهاب بالسجن المؤبد على فرنسي وألمانية بعد إدانتهما بالانتماء إلى تنظيم داعش، أمس (الإثنين). وأدين الفرنسي لحسن غيبودج والألمانية نادية راينر، خلال جلستي استماع منفصلتين، حضر خلالهما 15 متهما، أغلبهم بقضايا تتعلق بالإرهاب. وقال القاضي إن المواطن الفرنسي لحسن عمار غيبودج (55 عاما) والألمانية نادية راينر هيرمان (22 عاما) أدينا بالانتماء للتنظيم الإرهابي.والألمانية هي ابنة «لمياء ك»، التي حكم عليها في يناير 2018 بعقوبة الإعدام، وخففت بعدها في أبريل إلى السجن المؤبد لـ20 عاما. وصدر حكم في السابق على هيرمان بالسجن لمدة عام، لدخولها العراق بصورة غير مشروعة.في غضون ذلك، أعلنت مفوضية الانتخابات انتهاء عملية العد والفرز اليدوي رسميا لأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو. وأفاد التلفزيون العراقي أمس أن المفوضية ألغت عدد الأصوات في مكتب الرصافة. وكان البرلمان قد أمر بإعادة فرز الأصوات في يونيو بعدما انتهى تقرير حكومي إلى وقوع مخالفات واسعة.من جهة أخرى، هز انفجاران أمس كربلاء والسليمانية. وأفادت مصادر رسمية أن انفجار كربلاء حصل في مخازن أسلحة تعود لفرقة العباس القتالية، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص. فيما حدث انفجار السليمانية في مخازن أسلحة البيشمركة التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، نتيجة تماس كهربائي أدى إلى نشوب حريق في المخازن.