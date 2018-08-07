أسفرت 23027 جولة تفتيشية، نفذتها فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المختصة في مختلف مناطق المملكة على المجمعات والمحلات التجارية؛ لمتابعة التزام المنشآت بقرار توطين محلات الذهب والمجوهرات، منذ بداية العام الحالي 2018، عن ضبط 797 مخالفة على مستوى المملكة، منها 648 مخالفة توطين، وذلك بحسب ما ذكر المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، الذي دعا عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال؛ لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.ويأتي قرار «توطين محلات الذهب والمجوهرات» في إطار تفعيل برنامج «التوطين بالمناطق»، الذي تتابعه وزارات الداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، وإمارات المناطق، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، ضمن قرارات التوطين الصادرة في وقت سابق؛ لتمكين المواطنين من فرص العمل.يذكر أن برنامج «التوطين بالمناطق» يهدف إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالتركيز على ممكنات كل منطقة، إضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشباب والشابات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، ووضع المحفزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال في المنطقة لتوطين فرص العمل المتاحة.