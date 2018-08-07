تعرض 129 منشأة في القطاع الخاص ما يقارب 8000 فرص عمل شاغرة لديها أمام المواطنين والمواطنات، وذلك في معرض لقاءات الإلكتروني الثاني عشر، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).ويهدف المعرض الذي بدأ أمس الأول (الأحد)، ويستمر حتى (الخميس) القادم إلى المساهمة الفعالة في توطين فرص العمل في منشآت القطاع الخاص وتلبية الحاجات البشرية لدى منشآت القطاع، بما يتماشى مع التنمية الاقتصادية الراهنة.ويشارك في المعرض عشرات المنشآت في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، والتجارة والمقاولات ومواد البناء، وقطاعات التصنيع، والتأمين، والتجزئة، والحلويات، والسيارات، والأثاث.وترتكز فكرة معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف على تخصيص منصات إلكترونية للمنشآت الراغبة في تقديم فرص وظيفية للسعوديين عبر قالب افتراضي على الإنترنت، علماً أن التسجيل في المعرض يشبه الآليات المتبعة في المعارض التقليدية إلا أنه يتم بشكل افتراضي إلكتروني في المكان والوقت الذي يفضله الباحث عن عمل.ويمكن الدخول على موقع لقاءات الإلكتروني ومن ثم التسجيل، واختيار منصة المنشأة التي يرغب المرشح بالتقدم للعمل بها، ويمكن مع المسؤول في المنشأة مباشرة، وذلك بالتحدث عبر «الحوار التفاعلي».ويأتي إنشاء معرض لقاءات للتوظيف الإلكتروني مبادرة من الصندوق ليلعب دوراً في توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص بالمملكة.