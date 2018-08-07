كشف رصد أجرته «عكاظ» أن نسبة انخفاض الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي بلغت 25.03% أخيرا، مقارنة بالأسعار التي سجلها خلال شهر سبتمبر لعام 2017.ووصل سعر الريال الإيراني خلال تداولاته أمس (الإثنين) إلى 44.230 ريال للدولار الواحد، مقارنة بـ 33.160 ريال في سبتمبر من العام الماضي.وبلغت نسبة انخفاض الريال الإيراني إلى 28.87% مقارنة بمستوياته التي سجلها في 2016 بقيمة 31.460 ريال مقابل العملة الأمريكية، فيما فقدت العملة نحو (ثلث قيمتها) خلال 3 سنوات، بنسبة انخفاض 32.27%، ليصبح سعر العملة مقارنة بالدولار 29.956 ريال.أما نسبة تراجع العملة فسجلت نحو 40% خلال 4 سنوات، إذ كان سعر صرف العملة لشهر سبتمبر 2014 بما يعادل 26.668 ريال إيراني مقابل الدولار. وتراجعت العملة 43.9% خلال 5 سنوات، وبلغ سعر صرفها 24.812 ريال للدولار.وتزامنا مع انخفاض الريال الإيراني بنسبة 20%، أقالت الحكومة الإيرانية معاون البنك المركزي لشؤون العملات الأجنبية أحمد عراقجي (السبت) الماضي، عقب صدور قرار بتعيين عبدالناصر همتي رئيسا للبنك المركزي، بديلا عن ولي الله سيف الذي أقيل من منصبه عقب انهيار الريال التاريخي.ووفقا لوكالة «تسنيم» فإن عراقجي تنقصه الخبرة في مثل هذا المنصب الحساس، وكان موضع انتقادات عدة من قبل النواب والمسؤولين مرارا وتكرارا.وترافق مع انهيار العملة، احتجاج العديد من المواطنين ضد الغلاء، والتضخم، وانهيار الريال، وتدهور الأوضاع المعيشية، ومناهضتهم للنظام واشتباكاتهم مع الشرطة والأمن، وتعالي الهتافات التي تطالب برحيل النظام ومرشده علي خامنئي.