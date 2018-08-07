أعلنت الشركة السعودية للكهرباء بدء تشغيل 7 محطات تحويل كهربائية في منطقة الحدود الشمالية، بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار ريال، بقدرات تصل إلى 3.613 ميغا فولت أمبير، وذلك ضمن جهودها لربط المناطق الشمالية بشبكة الكهرباء الرئيسية للسعودية، ودعم مشاريع التصنيع والتعدين بمدينة وعد الشمال.وبينت «السعودية للكهرباء» أنه تم ربط المحطات السبع بالشبكة الكهربائية عبر خطوط هوائية وأرضية، بلغت أطوالها قرابة 1592 كيلو متر دائري، لافتة إلى أن هذه المحطات بقدرات تصل إلى 3.613 ميغا فولت أمبير، وذلك ضمن جهودها لربط المناطق الشمالية بشبكة الكهرباء الرئيسية للسعودية، ودعم مشاريع التصنيع والتعدين بمدينة وعد الشمال؛ لربط شبكة الكهرباء في المملكة مع نظيرتها المصرية، ومستقبلا مع الشبكة الكهربائية في أوروبا.وأشارت الشركة إلى أن المحطات ستنقل الطاقة الكهربائية من محطة توليد وعد الشمال المركبة إلى مشاريع التصنيع والتعدين في المدينة، خصوصا أنه جرى الشهر الماضي البدء في تشغيل محطة توليد وعد الشمال بقدرة 1.390 ميغاوات منها 50 ميغاوات طاقة شمسية.وأكدت «السعودية للكهرباء» أن مشاريع محطة توليد وعد الشمال المركبة ومحطات التحويل السبع، بتكلفة إجمالية بلغت 5.8 مليار ريال، ستسهم في دعم المشاريع الاقتصادية والتنموية المتنوعة في مناطق شمال المملكة، كما أن محطة توليد وعد الشمال ستوفر نحو 4 ملايين برميل من الوقود المكافئ.