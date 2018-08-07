أكد مدير المشاريع العاجلة للصرف الصحي في ينبع المهندس وائل الحازمي إنجاز 90% من مشاريع الصرف الصحي المنفذة من قبل شركة المياه الوطنية للعقود 1 و2 و4، مشيراً إلى جاهزية محطات الضخ والرفع للصرف الصحي للعمل، وذلك بعد الانتهاء من التوصيلات المنزلية للمناطق المخدومة قريباً. جاء ذلك خلال الجولة التي نفذها محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي أمس والتي تفقد خلالها محطات الضخ والرفع للصرف الصحي والواقعة على طريق الأمير مقرن وطريق الملك خالد في ينبع، واطلع على عمل المحطات والأنظمة التي تعمل من خلالها ومدى جاهزيتها؛ إذ جرى التشغيل التجريبي لمحطة الضخ الواقعة على طريق الأمير مقرن. وطالب السحيمي بتكثيف العمل لتغطية كافة أحياء المحافظة بمشاريع الصرف الصحي نظراً لأهميتها للمواطنين.