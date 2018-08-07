وصف أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل الدور الذي تؤديه وزارة الصحة بالحيوي في خدمة المرضى بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية وبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030، مؤكداً سعي القيادة الرشيدة لوضع أطر لكل مجالات العمل ودعمه وتعزيزه، لتحقيق نجاحات متتالية نحو تطويره ليساهم في البناء والتنمية.وثمن الخطوات التي تنفذها صحة المنطقة من تنظيم للنشاط الصحي والإشراف عليه وتطويره ورفع كفاءته لخدمة المواطنين والمواطنات.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول الدكتور خالد الشيباني، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة بالنيابة الدكتور سلطان الشايع، وعددا من فريق التحول الوطني بوزارة الصحة.واستعرض اللقاء العمل المستقبلي الذي سيبدأ بقطاع الصحة بالمنطقة، والجوانب التي تخص التحول وما يصحبه من متغيرات وفق رؤية 2030، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه قطاع الصحة وسبل تطويرها.