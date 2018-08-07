«عكاظ» (المذنب) okaz-@onlineوصف أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل الدور الذي تؤديه وزارة الصحة بالحيوي في خدمة المرضى بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية وبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030، مؤكداً سعي القيادة الرشيدة لوضع أطر لكل مجالات العمل ودعمه وتعزيزه، لتحقيق نجاحات متتالية نحو تطويره ليساهم في البناء والتنمية.
وثمن الخطوات التي تنفذها صحة المنطقة من تنظيم للنشاط الصحي والإشراف عليه وتطويره ورفع كفاءته لخدمة المواطنين والمواطنات.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول الدكتور خالد الشيباني، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة بالنيابة الدكتور سلطان الشايع، وعددا من فريق التحول الوطني بوزارة الصحة.
واستعرض اللقاء العمل المستقبلي الذي سيبدأ بقطاع الصحة بالمنطقة، والجوانب التي تخص التحول وما يصحبه من متغيرات وفق رؤية 2030، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه قطاع الصحة وسبل تطويرها.