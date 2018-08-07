اعتبر عضو مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في محافظة العارضة عبدالله بن يحيى السفياني، مشروع الحميراء السكني التنموي شكلاً متطوراً من العمل الخيري، ونموذجاً للمساهمة في حل مشكلة الإسكان، وتعزيزاً للخطط التنموية للجمعية، مشيراً إلى أن المشروع يضم 55 فلّا سكنية، وجامعاً، وداراً لتحفيظ الفتاة، ومقراً للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية، وصالة رياضية، وملاعب كرة قدم، ومحلات تجارية، وبلغت تكلفته الإجمالية 19 مليون ريال.جاء ذلك خلال تدشين مشروع إسكان الحميراء التنموي بمحافظة العارضة بحضور وكيل إمارة منطقة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ، وذلك بمركز الملك سلمان الحضاري بالعارضة. وشاهد الحضور عرضاً مرئياً عن المشروع ومكوناته والمقام على مساحة 78400 متر مربع، وعرضاً عن آخر اللقاءات مع المستفيدين.