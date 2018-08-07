تسببت شاحنة محترقة في إغلاق طريق (بيشة ـ خميس مشيط) في القاع بمركز صمخ جنوب بيشة مساء أمس الأول لأكثر من ساعة، توقفت خلالها الحركة المرورية. وباشرت الفرق الأمنية الموقع وعملت على إخماد الحريق فيما حولت دوريات المرور المركبات إلى طريق ترابي.وأدى الحريق إلى تعرض قائد الشاحنة لإصابة بسيطة خلال محاولته إخماد الحريق قبل وصول فرق الدفاع المدني، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وأوضح متحدث مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني بمركز صمخ أخمدت مساء أمس الأول حريقاً اندلع في مقدمة شاحنةتابعة لإحدى الشركات الوطنية، مرجعاً اندلاع الحريق في المركبة إلى احتراق أحد إطاراتها.