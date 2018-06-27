كشف رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب قرب اعتماد برنامج «المركز اللوجستي»؛ لربط السعودية بقارات العالم، لافتا إلى أن البرنامج رفع لمجلس الاقتصاد والتنمية للموافقة عليه.وأوضح خلال الزيارة الأولى لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أمس (الثلاثاء)، أن تحويل المملكة إلى مركز لوجستي يتطلب العديد من التشريعات، وتطوير منظومة النقل البري، والنقل الجوي، والخطوط الحديدية.ونوه إلى أن الموانئ تعتبر أحد العناصر الأساسية في سبيل خلق المركز اللوجستي.وقال الخلب: «توجه الهيئة يركز على تحويل المملكة إلى مركز لوجستي لربط القارات الثلاث (آسيا، وأفريقيا، وأوروبا)، والموانئ من العناصر الأساسية في هذا الإطار، والهيئة تعمل جاهدة على تفعيل هذا التوجه الجديد».وأفاد أن الموانئ رائدة في مجال الخصخصة بالنسبة للقطاعات الحكومية، إذ بدأت الخصخصة قبل 20 عاما بواسطة عقود الامتياز، وأن جميع موانئ المملكة تدار حاليا بواسطة شركات مشغلة.وأضاف: «الهيئة ستعمل على تطوير عقود الامتياز خلال الفترة القادمة، من خلال الاستفادة من خبرات الموانئ وخبرات مركز الخصخصة الوطني، والموارد الاقتصادية مثل تأجير الأراضي والمستودعات، كما أن الهيئة تتحرك لإنشاء مناطق لوجستية مستقبلا وفقا للإجراءات والأنظمة المعمول بها».من ناحيته، ذكر مدير عام ميناء الملك عبد العزيز المهندس وليد الفارس، أن الزيارة أسهمت في التعرف على ملامح ومتطلبات المرحلة القادمة من قبل مدير الهيئة من أجل النهوض بالمملكة.