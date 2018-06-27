أعدت 6 قطاعات حكومية بجدة، خطة شاملة للمشاركة في التغطية الأمنية الشاملة للمهرجانات التي يحتضنها كورنيش عروس البحر الأحمر.واستعدت إدارات الدوريات والمرور والدفاع المدني والهلال الأحمر وحرس الحدود وأمانة المحافطة، لتنفيذ الخطة منذ وقت مبكر، فيما انتشر رجال البحث الجنائي والدوريات ممثلة في الضبط الإداري وقوة أمن المهمات والواجبات الخاصة لرصد أي اشتباه أو ما يعكر صفو المصطافين والمتنزهين والزوار.وأكد مدير شرطة محافظة جدة العميد محمد الوذيناني، جاهزيتهم لمواجهة أي محاولة لتعكير صفو المصطافين والمتنزهين، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية كافة تتضافر جهودها ليل نهار من أجل راحة وأمن المواطن والمقيم.