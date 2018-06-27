امتنع مؤشر جيه.بي مورجان عن التعقيب على تكهنات صدرت أمس (الثلاثاء)، أشارت إلى أنه يدرس ضم دول خليجية إلى مؤشراته للسندات المتتبعة على نطاق واسع.ورغم أن المتحدث باسم البنك رفض التعقيب، فإن مصدرا في جيه.بي مورجان قال لرويترز: «مؤشرات البنك تعمل وفق قواعد صارمة للتأهل، وإن هذا التصور الذي يشاع بشأن (مجلس التعاون الخليجي) قد لا يحدث على الإطلاق».يذكر مؤشر جيه.بي مورجان إي.ام.بي.آي أحد أكثر المؤشرات تتبعا من قبل مستثمري الأسواق الناشئة الذين يستخدمونه كمقياس للأداء.ولهذا فإن الانضمام إلى المؤشر قد يشجع عمليات شراء بمئات المليارات من الدولارات في سندات البلد المنضم إلى المؤشر بما يخفض تكاليف الاقتراض.