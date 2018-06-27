أفشلت أمانة الطائف حيل المعتدين على الأراضي البيضاء الحكومية في جنوب المحافظة، حين وضعت يدها على 53 ألف متر مربع، تمثلت في إنشاء أسوار وأحواش وغرف سكنية واستراحات وشبوك وغرف صفيح غير نظامية، شيدها لصوص الأراضي دون مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء.وبينت الأمانة أن مراقبي البلدية نفذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تم رصد تعديات بها وجرى التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي، ونفذت آليات الأمانة أعمال الإزالة فور التأكد من عدم ملكية المعتدين للأراضي، بمشاركة قوة أمنية في دعم أعمال لجان الإزالة.وأوضح وكيل الأمين للخدمات والبلديات الفرعية الدكتور عبدالله الغامدي، أن الأمانة ممثلة في البلديات الفرعية تنفذ جولات رقابية مستمرة على المواقع التي يكثر التعدي عليها والمخططات الحديثة، لضمان عدم نشوء أي تعدٍ أو إحداث على الأراضي الحكومية البيضاء أو أراضي الغير، مشيرا إلى أن أعمال الإزالة تأتي وفق توجيهات أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، بسرعة التعامل مع التعدي وإزالته فور حدوثه، والتأكد من عدم عودة المحدثين إلى الأراضي مرة أخرى.