وافق برنامج البيع والتأجير على الخارطة (وافي) -إحدى مبادرات وزارة الإسكان- على إصدار رخص بيع على الخارطة لـ 3 مشاريع في كل من الرياض، وينبع، والمدينة المنورة تضم 1191 وحدة سكنية.وأوضح البرنامج في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المشروع الأول الذي حصل على رخصة بيع على الخارطة هو مشروع «شقق، ودوبلكسات مشارف هيلز»، العائد لشركة «مشارف الدولية المحدودة» بحي النرجس في الرياض لعدد 64 وحدة سكنية منوعة بين شقق وفلل.وقال: «المشروع الثاني هو مشروع «رواسن»، العائد لشركة «التميمي للتجارة والتعهدات المحدودة» في مدينة ينبع بحي ينبع البحر لعدد 656 وحدة سكنية، موزعة بين شقق و«تاون هاوس».وبيّن أن المشروع الثالث هو مشروع «بوابة طيبة» في المدينة المنورة، التابع لشركة «المسوقون المتميزون للاستثمار والتطوير العقاري والمشروعات» لعدد 471 وحدة سكنية.من ناحية أخرى، جدد «وافي» رخصة التسويق الداخلي لمدة شهر لمشروع «النايفة» في الرياض بحي المونسية، العائد لشركة «الضاحية المثالية للتطوير والاستثمار العقاري».وأوضح أمين عام لجنة البيع على الخارطة محمد الغزواني أن لجنة البيع على الخارطة في وزارة الإسكان هي الجهة المعنية من خلال «وافي» بإصدار تراخيص البيع أو التأجير على الخارطة، وهو بيع أو تأجير الوحدات العقارية لأي غرض (سكني، تجاري، صناعي، خدمي، سياحي وغيرها) قبل أو أثناء مرحلة التطوير، وفقا للخطة الزمنية والمواصفات والمخططات المعدة في العقد للوحدة العقارية كما في صورتها النهائية، والتزام المطور بذلك.وأشار إلى أن البرنامج يرخص لبيع الأراضي على الخارطة، وتسويق الوحدات العقارية الداخلية والخارجية على الخارطة داخل المملكة، وعرض الوحدات العقارية الداخلية والخارجية على الخارطة في المعارض داخل المملكة.