أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» بادي بادماناثان، أن الشركة تدرس طرح أسهمها للاكتتاب العام «عاجلا وليس آجلا»، وذلك للمساعدة في تلبية حاجتها المتزايدة إلى التدفقات النقدية.وقال في مقابلة مع وكالة «بلومبيرغ»: «الشركة تحتاج إلى نحو 800 مليون دولار سنويا؛ للمساعدة في تمويل أهدافها لتطوير محطات توليد كهرباء، تراوح قيمتها ما بين 6 -8 مليارات دولار سنويا».وأوضح أن الاكتتاب العام أحد الخيارات التي ستستخدمها الشركة للحصول على التدفقات النقدية، التي يمكن الحصول عليها من دخول شركاء في مشاريع الشركة، أو الحصول على الائتمان بشكل متجدد.وبحسب البيانات المتوافرة توقع رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» محمد أبو نيان، في تصريحات سابقة خلال الشهر الجاري، أن تطرح الشركة أسهمها للاكتتاب العام خلال النصف الثاني 2018.