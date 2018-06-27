أحالت هيئة الإعلام المرئي والمسموع مذيعة تلفزيونية للتحقيق، بعد انتشار مقطع فيديو في مواقع التواصل أمس (الثلاثاء)، ظهرت فيه بملابس غير محتشمة، أثناء تقديمها تقريرا عن قيادة المرأة السيارة. وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن المذيعة بظهورها بهذه الصورة خالفت الأنظمة والتعليمات. ما يستوجب إحالتها للتحقيق. وأثار مقطع الفيديو استياء مستخدمي مواقع التواصل، واعتبروا المذيعة لا تمثل سوى نفسها، وهي بعيدة كل البعد عن نساء المجتمع السعودي المحافظ، والمعروفات بملابسهن المحتشمة.