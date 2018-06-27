تطرح مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018 التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، خلال الفترة 23-25 أكتوبر القادم في مدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، فرص غير مسبوقة للرؤساء التنفيذيين والمستثمرين العالميين، وأبرز صناع القرار في عالم الأعمال، إضافة إلى رواد الأعمال والمبتكرين من أجل النظر عن كثب إلى الفرص التي خلقتها أجندة الإصلاح الاقتصادي في السعودية.وتسعى المبادرة في هذا العام إلى مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص التي ستساهم في تحقيق عائدات وآثار إيجابية مستدامة وبناء شبكة تضم أهم الأطراف المؤثرين في الساحة العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على القطاعات الناشئة التي ستساهم في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العقود القادمة.وتجمع مبادرة مستقبل الاستثمار نخبة من أبرز الشخصيات والرواد من أصحاب القرار ورجال الأعمال والمستثمرين والمبتكرين وغيرهم ممن يساهمون في رسم آفاق مستقبل الاستثمار العالمي، في مناقشات تركّز على 3 محاور رئيسية هي: برنامج تشاركي ومنصة تفاعلية مصممة خصيصاً لإنشاء علاقات عميقة ووجهات نظر مشترك، وتحديد أفضل الممارسات عالمياً، إضافة إلى التوصل لفهم جديد لفرص الاستثمار الخاصة بقطاعات أو شركات معينة، وإقامة علاقات متينة مع شخصيات مؤثرة على مستوى عالٍ من مختلف القطاعات والدول، ممن يمثلون ديموغرافيات ومناطق جغرافية واسعة وخبرات استثمارية متعددة.يذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار، هي مبادرة استثمارية عالمية تجمع أهم المستثمرين، ورجال الأعمال، والقادة، والمفكرين، والشخصيات العامة من جميع أنحاء العالم مع أصحاب الابتكارات، والأفكار الإبداعية التي ترسم ملامح المستقبل.