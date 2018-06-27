طالب أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، رئيس المجلس البلدي في أمانة المنطقة خالد الخضر، بخدمة المواطنين الذين يعولون عليهم الكثير.جاء ذلك، خلال استقباله أمس (الثلاثاء)، الخضر بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس، يرافقه أعضاء المجلس، الذين قدموا للسلام عليه بهذه المناسبة.وقدم رئيس المجلس البلدي، شكره وتقديره لأمير المنطقة لحرصه على كل ما يخدم المدينة وأهاليها، مؤكداً أن متابعته وتوجيهاته الدائمة جاءت لتطوير العمل في المجلس البلدي، والارتقاء به إلى أكمل المستويات لخدمة مدينة بريدة.