وجه أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، بإلزام أي جهة تعتزم نقل النخيل من وإلى المنطقة الحصول على شهادة منشأ داخلية صادرة من مكاتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضمن الجهود الهادفة إلى الحد من انتشار سوسة النخيل والقضاء عليها.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد الفراج، أن هذا الإجراء يؤكد حرص الأمير فيصل على إيجاد التدابير والإجراءات الضامنة للقضاء على سوسة النخيل الحمراء وعدم تفشيها.وعدّ الفراج نقل النخيل من المناطق المصابة أحد العوامل الرئيسية لانتشار هذه الآفة، ما يؤدي إلى أضرار اقتصادية تنعكس سلباً على المنتج المحلي، داعياً من لديه نخيل من المزارعين، المواطنين والجهات الحكومية والخاصة لمراجعة مكاتب الوزارة بالمنطقة لفحص النخيل لضمان سلامتها من الآفات الزراعية.