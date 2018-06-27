أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية والكلية التقنية بمدينة الرياض، بدء التقديم على الجامعات الحكومية والكلية التقنية في مدينة الرياض أمس (الثلاثاء) (عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات بمدينة الرياض).وسيكون التقديم عبر البوابة متاحاً حتى يوم 19/ 10/ 1439هـ، ووجّهت اللجنة الطالبات بالتريث في استكمال إجراءات تقديم الطلب، وإدخال المعلومات، والتأكد من اختيار الرغبات بدقة وترتيبها بصورة صحيحة، مع مراعاة أن يكون اختيارها متوافقاً مع الشروط المعلنة لكل تخصص.وأكدت اللجنة أنه لا فرق بين من قامت بتعبئة وإرسال الطلب إلكترونيًا عبر البوابة في اليوم الأول أو في اليوم الأخير أوفي غيره من أيام المدة المحددة للتقديم، إذ سيتم فرز جميع الطلبات آلياً بعد إقفال البوابة عن طريق المفاضلة بين جميع المتقدمات تنافسياً، حسب شروط ومعايير القبول، وترتيب الرغبات، والمقاعد المتاحة لكل تخصص.