أكد عدد من العاملين في مكاتب تأجير سيارات في مكة المكرمة، أنه لا عوائق أمام تأجير أي سيارة للنساء، إذ يتم معاملتهن وفق الضوابط الاعتيادية التي تماثل إجراءات الرجال. وقال محمد إنه لا مانع من منح أي امرأة سيارة للتأجير، ولا توجد شروط تعجيزية تمنعها من ذلك، سواء الاشتراطات الاعتيادية التي تشمل رخصة قيادة من المملكة، وبطاقة الأحوال، على أن تكون مسجلة في نظام ابشر ليصلها رسالة تفعيل التصريح للقيادة، وتأمين مبلغ 500 ريال. واعتبر الموظف سعد العمري، أن التأمين مشروط على الرجل والمرأة على حد سواء، وذلك لإصلاح الأعطال التي ربما تحدث في السيارة خلال استئجارها.