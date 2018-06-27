خصصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان قسماً خاصاً لتوقيف النساء المخالفات للأنظمة والقواعد المرورية، وذلك في مقر مبنى رعاية الفتيات. وأوضح مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد القنفذي لـ«عكاظ» أن الوزارة شرعت في استئجار مبنى يخصص لرعاية الفتيات بالمنطقة لحين انتهاء الأعمال الإنشائية لمبنى موسسة رعاية الفتيات التابع للوزارة شرق مستشفى محمد بن ناصر بمدينة جازان وتمت الموافقة المبدئية على عرض تقدم به أحد رجال الأعمال لمبنى يملكه في مدينة جازان وطلبنا منه عمل بعد الإضافات والتعديلات المحدودة استنادا للمواصفات المعتمدة من الوزارة.