أصدرت محاكم الدرجة الأولى (العامة، الأحوال الشخصية، الجزائية)، أكثر من 29 ألف حكم الشهر الماضي -رمضان 1439-، بزيادة قدرها 44%، عن الأحكام الصادرة في رمضان من العام الماضي 1438.وبحسب التقرير البياني الشهري لوزارة العدل تراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا بين 1158 و2489 حكما في اليوم الواحد بمتوسط 1749 حكما في اليوم.وشكلت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية 39%، من إجمالي الأحكام، تلتها الأحكام في القضايا العامة بنسبة 33%، ثم الأحكام في القضايا الجزائية بنسبة 28%. وصدرت 64% من إجمالي الأحكام من محاكم 3 مناطق هي الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، واستمرت المناطق الثلاث في تصدر ترتيب المناطق على مستوى التصنيفات المختلفة (عامة، أحوال شخصية، جزائية)، عدا أحكام الإنهاءات العامة، حيث احتلت المراتب الأولى: منطقة عسير، فمنطقة مكة المكرمة، ثم منطقة جازان. وشكلت الأحكام الصادرة من المحاكم العامة في الإنهاءات 5%، بينما شكلت الأحكام في الدعاوى 95% منها، فيما بلغت نسبة الأحكام في إنهاءات قضايا الأحوال الشخصية 75%، بينما شكلت الأحكام في دعاوى الأحوال الشخصية 25%، وشكلت الأحكام في قضايا الحق العام 86% من الأحكام في القضايا الجزائية، بينما شكلت الأحكام في قضايا الحق الخاص 14% منها.