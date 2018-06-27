تبدأ وزارة الحج والعمرة الأسبوع القادم، في تسليم مخيمات شركات ومؤسسات الداخل ميدانيا بعدما انتهت من تخصيص المخيمات إلكترونيا خلال شهر رمضان المبارك الماضي للشركات والبالغ عددها 193 شركة تم الترخيص لها لموسم حج هذا العام.وسوف تشرع الشركات والمؤسسات في تجهيز المخيمات وإجراء الإضافات التي سمحت بها الوزارة والجهات ذات العلاقة قبل وقت كاف من قدوم الحجاج.وكان عدد من الجهات الحكومية نفذت مشاريعها في المشاعر المقدسة استعدادا لموسم الحج، إذ بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية في تنفيذ واستكمال المشاريع الخدمية التي تأتي في إطار الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة للتسهيل على الحجاج في تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.وانتهت وزارة المالية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة من استبدال المكيفات القديمة في كافة مخيمات الحجاج بمشعر منى بمكيفات الفريون الحديثة التي سوف تساعد على توفير الهواء البارد في المخيمات لمواجهة حرارة الطقس المتوقعة خلال موسم الحج.