بدأت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالشراكة مع وزارة التعليم، مرحلة التسجيل الأولي إلكترونيا، في الأوليمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2019)، التي تمتد في الفترة من 25 يونيو إلى أكتوبر القادم، ويتاح التسجيل في أوليمبياد (إبداع 2019) للطلاب والطالبات السعوديين من المدارس الحكومية والأهلية، من الفئة العمرية (12 - 20) سنة، من طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية.ويشترط أن يكون للطالب مشروعاً علمياً يمكّنه من المشاركة في الأوليمبياد، كما يمكن للطالب المشاركة في واحد من 22 مجالاً علمياً، وهي (الطب الحيوي والعلوم الصحية - علم الأحياء الخلوية والجزيئية - علم الأحياء الدقيقة - الكيمياء الحيوية - الكيمياء - علم المواد - الطاقة الكيميائية - الطاقة الفيزيائية - الهندسة البيئية - الهندسة الميكانيكية - علم الأحياء الحسابي والمعلوماتية- الروبوتات والأجهزة الذكية - الأنظمة المدمجة - نظم البرمجيات - علم الرياضيات - علم الفيزياء والفلك - علوم الأرض والبيئة - علوم النبات - علوم الحيوان - العلوم الاجتماعية والسلوكية - الهندسة الطبية الحيوية - العلوم الطبية الانتقالية).