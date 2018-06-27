يبحث وفد من وزارة التعليم والجامعات السعودية، التعاون مع مؤسسات بريطانية متخصصة في التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير والاطلاع على مراحل صياغة النظام الوطني المبتكر للبحث والتطوير في بريطانيا، وشراكة الجامعات مع شركات الصناعة والقطاع الخاص.ويتضمن جدول زيارة الوفد لقاءات، وجلسات حوارية مع نخبة من المعنيين بالبحث العلمي والتطوير في المملكة المتحدة، وصناع القرار، ومسؤولي جامعات رائدة، وعدد من الجهات المتخصصة في تطبيق التقنية في قطاع البحث العلمي والتطوير من بينها مؤسستا «أبحاث إنجلترا»، و«ابتكار المملكة المتحدة»، إضافة إلى اجتماع رسمي يستضيف فيه وزير الدولة البريطاني للجامعات والعلوم والأبحاث والابتكار سام غييما الوفد السعودي.ويضم الوفد كلاً من وكيل وزارة التعليم للبعثات والمشرف العام على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر الحربش، والمشرف العام على مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم الدكتور هشام الهدلق، وعدد من وكلاء الجامعات ومسؤولين في جامعات الملك سعود، والملك عبدالعزيز، والملك فهد للبترول والمعادن، والأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وشركة وادي الرياض، وشركة وادي الظهران للمعرفة.وأوضح المشرف العام على مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم الدكتور هشام الهدلق، أن الحاجة قائمة إلى تبني إستراتيجية في توجيه وتمويل جامعاتنا الحكومية أبحاثها لربطها بالأولويات الوطنية وتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للمجتمع، والتطلع إلى اكتساب المزيد من الخبرات والمعارف من خلال زيارة المملكة المتحدة التي تُعد مركزًا عالميًا في مجال الأبحاث والتطوير وللعلاقات المهمة والإستراتيجية معها في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي والتطوير، لاسيما ممارساتها المميزة في الجودة وكفاءة التكلفة والعائد على الاستثمار.وبين أن البحث والتطوير يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية 2030 وعنصراً جوهرياً في دعم عجلة الازدهار والنماء وتعزيز التنافسية الاقتصادية والكفاءة، وإثراء فرص العمل المتاحة في قطاع البحث والتطوير لتمكين أجيال المملكة الموهوبة من المهندسين والعلماء والمتخصصين في المجالات البحثية ذات الأولوية الوطنية.