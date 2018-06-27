بحث الملحق الثقافي بجمهورية مصر العربية الدكتور خالد بن عبدالله النامي، بمكتبه أمس (الثلاثاء) مع وفد من جامعة المنصورة برئاسة المشرف العام على إدارة الوافدين الدكتور حسام الدين مصطفى، سبل تعزيز التعاون بين الملحقية والجامعة لخدمة الطلبة السعوديين الدارسين بالجامعة.ونوه الدكتور النامي بتميز جامعة المنصورة من بين الجامعات المصرية، وحرص الطلاب السعوديين على الالتحاق بها نظرًا لمتابعتها وإشرافها الدقيق وتعاونها فيما يخص الدارسين السعوديين.من جانبه، أشاد الدكتور حسام الدين، بمستوى العلاقات المتميزة بين الجامعة والملحقية الثقافية، مؤكدًا أن الدارسين من الطلبة السعوديين محل اهتمام إدارة الجامعة التي تعمل على حل مشكلاتهم التعليمية وتسعى إلى تطوير أساليب التعليم لتأهيل الطلاب علميًا وعمليًا لسوق العمل.