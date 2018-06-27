حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات البروفيسور فهد بن محمد الخضيري، مرضى التصلب اللويحي من استخدام أي علاجات غير مبنية على العلم والبراهين. وأوضح في تغريدة على حسابه بتويتر، أنه لا يوجد علاج عشبي أو شعبي للتصلب اللويحي، والمرض يسببه جهاز المناعة (لأسباب كثيرة) الذي يتلف غلاف العصب وهو غير قابل للإصلاح، وهناك تأهيل وتدريب يفيد للتعايش معه وأداء بعض المهام اليومية.وأوضح الخضيري أن التصلب العصبي المتعدّد أو ما يسمى أيضاً بالتصلب اللويحي المتعدد مرض مناعي مزمن يؤثّر على الجهاز العصبي المركزي الدماغ، الحبل الشوكي، والأعصاب البصرية، ولأسباب غير معروفة تقوم خلايا الجهاز المناعي للفرد بمهاجمة نظامه العصبي (الخلايا العصبية وغشاء المايلين) في الدماغ، الحبل الشوكي، والعصب البصري، وهذا الهجوم يسبب التهاب المايلين وبالتالي يؤدي إلى بطء انتقال الإشارات العصبية بين الجهاز العصبي المركزي وباقي أجزاء الجسم، ويؤدي ذلك إلى مجموعة متنوعة من الأعراض التي تتفاوت من شخص إلى آخر حسب أماكن الإصابة وحجم الضرر، ومع الوقت تتبدل الأعراض وتتغير قوتها ومدتها في الشخص نفسه قد تتراوح الأعراض التي قد يعاني الشخص المصاب منها بين اضطرابات بصرية، تغير في الإحساس، ضعف في العضلات، مشكلات بالاتزان، إرهاق، مشكلات بالمثانة، بالرغم من أن هذه الأعراض قد تظهر على شكل هجمات ونكسات وتتفاقم حدتها من وقت لآخر إلا إنها تعود لتتلاشى أو تخف حدتها عند أغلبية الأشخاص المصابين.