تتصدر المنطقة الشرقية اليوم (الأربعاء)، ارتفاع درجات الحرارة التي تجتاح معظم المناطق، وستصل في محافظة الأحساء وحفر الباطن إلى 46 مئوية، والدمام 45، المدينة المنورة وبريدة 44، مكة المكرمة الرياض وينبع 43، حائل 42، تبوك 41، وجدة 37 مئوية.وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في توقعاتها لحالة الطقس، أنه يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية،الرياض والأجزاء الشرقية لمنطقة القصيم، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.وبينت أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وفي الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة.من جانبه أوضح استشاري الباطنة الدكتور محمد عبدالرحمن لـ«عكاظ» أن أهم الانعكاسات التي يتعرض لها الفرد العامل في الميدان مع ارتفاع الحرارة العالية هي الشعور بالعطش المتكرر نتيجة التعرق، الشعور بالصداع أو الإرهاق الشديد نتيجة استمرار الحركة في الميدان، الشعور بجفاف العين لتعرض عينيه للأجواء الحارة، الشعور بالجوع لاستمراره في العمل ساعات متواصلة دون أخذ أي قسط من الراحة.ونصح بضرورة تناول السوائل بكمية كافية مع التأكيد بعدم احتباس البول في حالة الرغبة في التوجه إلى دورة المياه، وتناول وجبة خفيفة بين فترات، مثل الفواكه أو السندوتشات الخفيفة لتجنب حدوث غازات في البطن، وتجنب التدخين وتناول السوائل المثلجة، وإذا أمكن تغطية الرأس لتجنب ضربة الشمس المباشرة.